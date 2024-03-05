В Зернограде при пожаре в жилом доме эвакуировали 35 человек

Фото: Rostov.ru

В Зернограде в жилом трехэтажном доме случился пожар. Пламя вспыхнуло на улице Советской, 25.По предварительным данным, огонь вспыхнул около 21:30. Жильцы заметили, как одна из квартир начала полыхать, и вызвали МЧС. Спустя пару минут пламя разгорелось на площади 800 квадратов. Для тушения привлекли 39 спасателей на 11 автоцистернах.Через пару часов, к 03:20 был объявлен второй ранг сложности. Из дома специалисты эвакуировали 35 человек. В результате пожара никто не пострадал.По информации ГУ МЧС, локализовать пламя удалось к 04:50. Однако полной ликвидации пока не было.