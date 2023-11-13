В Ростове пожар в электрощитовой потушили в жилом доме

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в электрощитовой потушили пожар. Пламя вспыхнуло 13 ноября на улице Магнитогорской, 1В.Пожар случился на четвертом этаже около 5:30. Жильцы заметили, как из электрощитка бьют искры, и вызвали на место сотрудников МЧС. За пару минут пламя охватило площадь 10 квадратных метров. Для тушения задействовали 24 спасателя на восьми автоцистернах.В результате происшествия эвакуировали 110 человек, 35 спасли, в том числе 10 детей.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, спустя пару минут жильцы вернулись в квартиры. В результате ЧП никто не пострадал.