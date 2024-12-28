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В Волгодонске водитель авто сбил мужчину, который ремонтировал троллейбус

В Волгодонске водитель авто сбил мужчину, который ремонтировал троллейбус
В Волгодонске неизвестный водитель сбил пенсионера, который ремонтировал троллейбус. Происшествие случилось утром 28 декабря.

По предварительным данным, 66-летний мужчина ехал за рулем общественного транспорта по Жуковскому шоссе. В районе дома № 10 у троллейбуса с проводов слетели «рога». Водитель вышел на дорогу, чтобы установить токоприемник на место. В этот момент его сбила легковушка. Нарушитель скрылся с места ДТП.

По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавшего отвезли в больницу. Полицейские разыскивают подозреваемого.
Фото-ориентировка: ГАИ Ростовской области
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