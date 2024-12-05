В Ростове водитель легковушки сбил пенсионера на Красноармейской

Фото: ГАИ Ростовской области

Водитель легковушки сбил 70-летнего мужчину в центре Ростова. Происшествие случилось 4 декабря около 16:00.По предварительным данным, пенсионер шел по улице Красноармейской. На пересечении с проспектом Чехова он решил перейти дорогу в запрещенном месте. В этот момент по проезжей части ехал «Рено Логан» под управлением 44-летнего мужчины. Он не успел вовремя остановиться и снес дедушку.- Пострадавшего отвезли в больницу, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.