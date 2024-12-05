Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель легковушки сбил пенсионера на Красноармейской

В Ростове водитель легковушки сбил пенсионера на Красноармейской
Водитель легковушки сбил 70-летнего мужчину в центре Ростова. Происшествие случилось 4 декабря около 16:00.

По предварительным данным, пенсионер шел по улице Красноармейской. На пересечении с проспектом Чехова он решил перейти дорогу в запрещенном месте. В этот момент по проезжей части ехал «Рено Логан» под управлением 44-летнего мужчины. Он не успел вовремя остановиться и снес дедушку.

- Пострадавшего отвезли в больницу, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: ГАИ Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.