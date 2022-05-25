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В Волгодонске школу «заминировали» во время последнего звонка 27 мая

В Волгодонске школу «заминировали» во время последнего звонка 27 мая
В несколько социальных объектов Волгодонска поступили сообщения о минировании. Информация поступила в учреждения утром 27 мая.

Анонимные сообщения получили в филиале ДГТУ, ДК, ЗАГСе, нескольких школах и других социальных объектах Волгодонска. Предположительно, в учебные учреждения позвонили неизвестные и сообщили о возможном минировании.

Отметим, что в этот день в нескольких школах города проходила торжественная линейка по случаю последнего звонка. Учеников и преподавателей вывели из здания на безопасное расстояние. Они находятся на улице и ждут приезда экстренных служб и кинологов с собаками. Студентам вуза сообщили, что занятия могут продолжиться в дистанционном формате, а торжественную линейку в школах придется закончить.
Фото: РостовРу
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