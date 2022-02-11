В Ростове сообщения о минировании получили несколько десятков школ

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В Ростове-на-Дону сообщения о минировании получили 73 школы. Однако правоохранители пока не могут сказать о точном количестве «заминированных» образовательных учреждений.В СМИ активно распространяется информация о том, что анонимные письма с угрозами получили на электронные адреса директора школ №№ 97, 4, 47, 77, 12, 90, 42, 51, 40, 49, 5, 12 и 45. Руководство учреждений сразу сообщило об этом правоохранителям. На место прибыли экстренные службы, которые эвакуировали детей и учителей. Кинологи с собаками проверяют, есть ли в школах взрывоопасные предметы.Волна «минирований» прокатилась по школам Ростова и области в середине января. К счастью, ни одно из сообщений не подтвердилось. За подобные сообщения предусмотрен штраф до пятисот тысяч рублей либо принудительные работы на срок до трех лет.