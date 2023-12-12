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Под Ростовом два человека сгорели заживо при пожаре в частном доме

Под Ростовом два человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
В Батайске два человека погибли при пожаре в частном доме. Пламя вспыхнуло в СНТ «Донская Чаша» 11 декабря.

По предварительным данным, пожар начался около 14:30 на улице Сливовой, 1090. Очевидцы заметили, как постройка полыхает, и вызвали на место спасателей. За пару минут огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

Для тушения привлекли 22 спасателя на пяти спецмашинах. На месте были обнаружены два тела: мужчины и женщины. Они пытались ликвидировать очаг возгорания самостоятельно и не позвонили в 112.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара мужчина и женщина сгорели заживо.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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