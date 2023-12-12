Под Ростовом два человека сгорели заживо при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Батайске два человека погибли при пожаре в частном доме. Пламя вспыхнуло в СНТ «Донская Чаша» 11 декабря.По предварительным данным, пожар начался около 14:30 на улице Сливовой, 1090. Очевидцы заметили, как постройка полыхает, и вызвали на место спасателей. За пару минут огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.Для тушения привлекли 22 спасателя на пяти спецмашинах. На месте были обнаружены два тела: мужчины и женщины. Они пытались ликвидировать очаг возгорания самостоятельно и не позвонили в 112.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара мужчина и женщина сгорели заживо.