В Шахтах сгорели дом и гараж из-за оставленного на зарядке электроинструмента

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Шахты из-за оставленного на зарядке электроинструмента в доме и гараже случился пожар. Пламя вспыхнуло вечером 14 сентября на улице Ударной.Предварительно, хозяин частного дома пришел с работы и поставил в гараже заряжаться электроинструменты – шуруповерт и нивелир. Спустя некоторое время он увидел дым и понял, что начался пожар. Спустя пару минут огонь с гаража перекинулся на дом. Мужчина сообщил о случившемся в МЧС.Для тушения задействовали 16 спасателей на четырех автоцистернах. Они потушили пожар на площади 100 квадратных метров.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в результате пожара пострадавших нет. Однако пламя повредило гараж, автомобиль, баню и кровлю дома.