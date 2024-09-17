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В Шахтах сгорели дом и гараж из-за оставленного на зарядке электроинструмента

В Шахтах сгорели дом и гараж из-за оставленного на зарядке электроинструмента
В городе Шахты из-за оставленного на зарядке электроинструмента в доме и гараже случился пожар. Пламя вспыхнуло вечером 14 сентября на улице Ударной.

Предварительно, хозяин частного дома пришел с работы и поставил в гараже заряжаться электроинструменты – шуруповерт и нивелир. Спустя некоторое время он увидел дым и понял, что начался пожар. Спустя пару минут огонь с гаража перекинулся на дом. Мужчина сообщил о случившемся в МЧС.

Для тушения задействовали 16 спасателей на четырех автоцистернах. Они потушили пожар на площади 100 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в результате пожара пострадавших нет. Однако пламя повредило гараж, автомобиль, баню и кровлю дома.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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