Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области при пожаре в доме заживо сгорели двое мужчин

В Ростовской области при пожаре в доме заживо сгорели двое мужчин
В Миллерово Ростовской области двое мужчин сгорели заживо при пожаре в частном доме. Пламя вспыхнуло в постройке 22 февраля на улице 3-го Интернационала, 14.

Пожар начался около 17:20. Очевидцы увидели, как из постройки повалили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Спустя пару минут огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Для тушения огня привлекли 11 спасателей на четырех автоцистернах.

В доме специалисты нашли тела двоих мужчин. Предварительно, дом загорелся из-за оставленной непотушенной сигареты.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар удалось потушить через час.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.