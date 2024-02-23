В Ростовской области при пожаре в доме заживо сгорели двое мужчин
В Миллерово Ростовской области двое мужчин сгорели заживо при пожаре в частном доме. Пламя вспыхнуло в постройке 22 февраля на улице 3-го Интернационала, 14.
Пожар начался около 17:20. Очевидцы увидели, как из постройки повалили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Спустя пару минут огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Для тушения огня привлекли 11 спасателей на четырех автоцистернах.
В доме специалисты нашли тела двоих мужчин. Предварительно, дом загорелся из-за оставленной непотушенной сигареты.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар удалось потушить через час.