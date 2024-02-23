В Ростовской области при пожаре в доме заживо сгорели двое мужчин

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Миллерово Ростовской области двое мужчин сгорели заживо при пожаре в частном доме. Пламя вспыхнуло в постройке 22 февраля на улице 3-го Интернационала, 14.Пожар начался около 17:20. Очевидцы увидели, как из постройки повалили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Спустя пару минут огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Для тушения огня привлекли 11 спасателей на четырех автоцистернах.В доме специалисты нашли тела двоих мужчин. Предварительно, дом загорелся из-за оставленной непотушенной сигареты.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар удалось потушить через час.