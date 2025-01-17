В Волгодонске подозреваемого тренера в совращении несовершеннолетних отправили в СИЗО

Фото: Дондей

В Волгодонске тренера, подозреваемого в совращении 12-летних девочек, отправили в СИЗО. Об этом сообщил источник Donday.По данным следствия, мужчина, работавший в детском спортивном учреждении более 30 лет, использовал доверие своих подопечных. Он заманивал к себе домой несовершеннолетних и совершал с ними развратные действия.Заседание по избранию меры пресечения состоялось 17 января. На нем было решено заключить подозреваемого под стражу на два месяца, до 15 марта.Коллеги и подопечные тренера утверждают, что ранее за ним подобного поведения замечено не было. Они характеризуют его как доброго и заботливого наставника.В настоящее время проводятся следственные действия, и правоохранительные органы продолжают расследование данного дела.