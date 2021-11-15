В Ростове мужчину подозревают в совращении двух девочек

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В Ростове 32-летний мужчина подозревается в совращении двух девочек - 12 и 10 лет. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, подозреваемый познакомился со школьницами в одной из социальных сетей и спустя время предложил им встретиться. Они не испугались, ведь мужчина казался им другом. Встреча произошла 11 ноября на улице Текучева. Подозреваемый пригласил девочек в свой автомобиль. Он воспользовался детской наивностью и доверием и стал домогаться их. Злоумышленник убеждал школьниц в том, что это просто игра, и просил их никому о ней не говорить. После он отпустил детей. Девочки пришли домой и все рассказали взрослым. Шокированные родители обратились в полицию. Спустя время подозреваемого задержали.На 32-летнего мужчину завели уголовное дело по двум статьям: «Иные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.