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В Волгодонске двое разбились насмерть, упав с высоты многоэтажки

В Волгодонске двое разбились насмерть, упав с высоты многоэтажки
В Волгодонске Ростовской области двое разбились насмерть, упав с высоты многоэтажки. Оба ЧП случились 6 октября.

В квартале В-7 под окнами дома № 27 на улице Маршала Кошевого было обнаружено тело мужчины. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но прибывшие медики только констатировали его смерть.

Также в этот день у дома № 9 на улице Энтузиастов было найдено тело женщины. Врачи, прибывшие на место, также констатировали ее гибель.
Фото: Яндекс Карты
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