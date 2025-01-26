В Волгодонске осудили мужчину, избившего знакомую обухом топора

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В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, избившему подругу. Равшана Биналиева обвинили по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также «Угроза убийством».Происшествие случилось в январе 2022 года в городе Волгодонске. Мужчина вместе со знакомой проводили время в «бытовке» на улице 6-й Заводской. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Равшан схватил топор и несколько раз ударил женщину обухом. После этого он достал нож и пригрозил ей убийством.Затем мужчина скрылся. Два года он находился в розыске. Подозреваемого арестовали осенью 2024 года.Волгодонской районный суд 17 января признал Равшана Биналиева виновным. Ему назначили наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.