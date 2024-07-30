В Ростовской области осудили приятелей, которые забили знакомого обухом топора

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Ростовский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении двух жителей. Их обвинили по статьям: «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления».По версии следствия, в феврале 2023 года двое мужчин выпивали со знакомым дома, в хуторе Верхнечирском Боковского района. В какой-то момент между ними возник серьезный конфликт. Друзья накинулись на неприятеля и начали избивать его руками и ногами. Затем они забили мужчину обухом топора. От полученных травм он скончался на месте.Чтобы скрыть следы убийства, мужчины сбросили погибшего в колодец. Его машину они оставили на окраине хутора.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что один из них уже был судим за аналогичное преступление. Судом одному из них назначили 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Другого приговорили к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Также ему запрещено управлять транспортом в течение четырех лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.