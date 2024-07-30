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В Ростовской области осудили приятелей, которые забили знакомого обухом топора

В Ростовской области осудили приятелей, которые забили знакомого обухом топора
Ростовский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении двух жителей. Их обвинили по статьям: «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления».

По версии следствия, в феврале 2023 года двое мужчин выпивали со знакомым дома, в хуторе Верхнечирском Боковского района. В какой-то момент между ними возник серьезный конфликт. Друзья накинулись на неприятеля и начали избивать его руками и ногами. Затем они забили мужчину обухом топора. От полученных травм он скончался на месте.

Чтобы скрыть следы убийства, мужчины сбросили погибшего в колодец. Его машину они оставили на окраине хутора.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что один из них уже был судим за аналогичное преступление. Судом одному из них назначили 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Другого приговорили к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Также ему запрещено управлять транспортом в течение четырех лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Фото: Rostov.ru
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