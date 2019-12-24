В Ростове осудили местного жителя, избившего знакомую до смерти



Советский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине, избившему свою знакомую. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.



Конфликт между ростовчанином и его подругой случился в одной из квартир дома на проспекте Коммунистическом. В этот момент мужчина был пьян. Он разозлился на женщину и жестоко избил её. Соседи, услышав звуки драки, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники задержали подозреваемого.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. На днях суд вынес решение.

- Подсудимый был признан виновным. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима, - рассказала помощник прокурора Советского района Ростова Нино Калюжина.



Кроме того, осуждённый должен заплатить штраф в размере 10 000 рублей.