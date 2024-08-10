Суд в Ростове ужесточил наказание мужчине, ударившему ножом беременную женщину

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В Ростовской области осудили мужчину, который устроил поножовщину в городе Зверево. Александра Димитрова обвинили по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».Происшествие случилось 5 октября 2023 года. Вечером на улице Рижской, 17 Димитров встретил беременную сожительницу, которая выпивала алкоголь в компании друзей. Александру увиденное не понравилось, и он закатил скандал. Во время словесной перепалки мужчина ударил возлюбленную по затылку. На ее защиту встали друзья. После этого Димитров вышел из себя. Он вонзил нож в грудь заступнику, а затем решил наказать избранницу. Подонок повалил ее на землю, наступил на лицо и четыре раза ударил лезвием в спину.Раненых отвезли в больницу. К счастью, врачам удалось сохранить им жизнь. Вскоре после происшествия Димитрова задержали.Красносулинский районный суд 26 апреля 2024 года признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы. Прокурор посчитал наказание слишком мягким и подал апелляционную жалобу. После ее рассмотрения Ростовский областной суд 23 июля изменил приговор – Димитрову увеличили срок нахождения в колонии на один месяц.