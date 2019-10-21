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В Волгодонске мотоциклист пострадал при столкновении с внедорожником

В Волгодонске мотоциклист пострадал при столкновении с внедорожником
В Волгодонске мотоциклист пострадал при столкновении с внедорожником. ДТП произошло на улице Радужной 22 октября около 17 часов. Подробности аварии сообщает DonDaу Волгодонск.

По информации портала, 57-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» начал поездку в районе пересечения Жуковского шоссе и улицы Радужной. В попутном направлении двигался 27-летний водитель мотоцикла «Ямаха». Парень не справился с управлением. В результате мотоцикл наехал на внедорожник.

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.

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