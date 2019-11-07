В Волгодонске при столкновении ВАЗа и иномарки пострадал 18-летний парень



В Волгодонске при столкновении ВАЗа и иномарки пострадал 18-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 ноября около 17 часов на путепроводе, который соединяет старую и новую части города. Об аварии сообщает DonDay Волгодонск.



По данным портала, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» направлялся со стороны старого города. Мужчина не справился с управлением. В результате машина выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку «Тойота Камри».



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 18-летний пассажир ВАЗа. Он получил телесные повреждения.