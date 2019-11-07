Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске при столкновении ВАЗа и иномарки пострадал 18-летний парень

В Волгодонске при столкновении ВАЗа и иномарки пострадал 18-летний парень
В Волгодонске при столкновении ВАЗа и иномарки пострадал 18-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 ноября около 17 часов на путепроводе, который соединяет старую и новую части города. Об аварии сообщает DonDay Волгодонск.

По данным портала, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» направлялся со стороны старого города. Мужчина не справился с управлением. В результате машина выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку «Тойота Камри».

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 18-летний пассажир ВАЗа. Он получил телесные повреждения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.