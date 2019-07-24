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Мотоциклист пострадал при ДТП в Таганроге

Мотоциклист пострадал при ДТП в Таганроге
В результате столкновения с легковушкой в Таганроге пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20 часов 25 июля на улице Чехова.

По предварительным данным, друг в друга врезались 34-летний мужчина на мотоцикле «Стелс» и 65-летний водитель за рулём «Лады Ларгус».

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мотоциклист получил травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу. Специалисты проводят проверку по факту аварии.

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