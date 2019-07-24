Мотоциклист пострадал при ДТП в Таганроге



В результате столкновения с легковушкой в Таганроге пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20 часов 25 июля на улице Чехова.



По предварительным данным, друг в друга врезались 34-летний мужчина на мотоцикле «Стелс» и 65-летний водитель за рулём «Лады Ларгус».



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мотоциклист получил травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу. Специалисты проводят проверку по факту аварии.