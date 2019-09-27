В Ростовской области мотоциклист пострадал, врезавшись в «Тойоту»



В Волгодонске Ростовской области произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Авария случилась на улице Энтузиастов 28 сентября около 20 часов, сообщает DonDay Волгодонск.



Известно, что мужчина за рулем автомобиля «Тойота Камри» поворачивал с магистрали во внутридворовой проезд. В это время в машину врезался мотоциклист. Возможно, водитель мотоцикла не смог избежать столкновения, не успев притормозить вовремя.



К счастью, водитель двухколесного транспорта отделался незначительными травмами. Ему оказали медпомощь на месте происшествия. «Тойота» и мотоцикл получили механические повреждения.