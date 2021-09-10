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В Таганроге возле забора жилого дома нашли снаряд ВОВ

В Таганроге возле забора жилого дома нашли снаряд ВОВ
В Таганроге возле забора жилого дома нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает donday.ru. Мину обнаружили на улице Ленинградской, 9.

О находке местный житель сообщил по номеру 112 утром 13 сентября. На место выехали все спецслужбы. Пока боеприпас не вывезли на полигон для уничтожения, улица Спортивная, которую пересекает Ленинградская, была перекрыта.

Напомним, около недели назад таганрожцы нашли 100-миллиметровую мину в промышленной зоне во время земляных работ.
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