Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

В Таганроге нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
В Таганроге обнаружили артиллерийскую мину времен войны 1941-1945 годов. О снаряде из промышленной зоны города стало известно 7 сентября.

В минувшие выходные рабочие занимались строительно-земляными работами. В какой-то момент они разрыли землю и увидели подозрительный предмет. О находке рабочие сообщили в экстренные службы.

Как сообщили в Росгвардии, на место направили саперов. Они локализовали место. Вскоре прибыла полиция, которая следила за снарядом. Специалисты осмотрели боеприпас и установили, что это артиллерийская 100-миллиметровая мина. Она сильно заржавела, поэтому установить точный год ее производства пока невозможно. Известно, что снаряд использовали в военное время 1941-1945 годов. Взрывателя в ней не обнаружили.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.