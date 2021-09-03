В Таганроге нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

В Таганроге обнаружили артиллерийскую мину времен войны 1941-1945 годов. О снаряде из промышленной зоны города стало известно 7 сентября.В минувшие выходные рабочие занимались строительно-земляными работами. В какой-то момент они разрыли землю и увидели подозрительный предмет. О находке рабочие сообщили в экстренные службы.Как сообщили в Росгвардии, на место направили саперов. Они локализовали место. Вскоре прибыла полиция, которая следила за снарядом. Специалисты осмотрели боеприпас и установили, что это артиллерийская 100-миллиметровая мина. Она сильно заржавела, поэтому установить точный год ее производства пока невозможно. Известно, что снаряд использовали в военное время 1941-1945 годов. Взрывателя в ней не обнаружили.