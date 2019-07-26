В Таганроге водитель «Лады» сбил пешехода



Молодой человек получил травмы, попав под колёса автомобиля в Таганроге. Происшествие случилось 29 июля возле дома № 326 по улице Чехова.



Около 23 часов 25-летний парень стал перебегать дорогу. По предварительной информации, он двигался по пешеходному переходу. В это время по улице ехал 28-летний водитель за рулём «Лада Веста». Он сбил молодого человека.



- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.