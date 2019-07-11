В Таганроге во второй раз пропала дезориентированная пенсионерка



В Таганроге вновь разыскивают нуждающуюся в медпомощи 80-летнюю пенсионерку. Алла Лапшина пропала вечером 12 июля. Около 17 часов она покинула больницу и ушла в неизвестном направлении. Женщина нуждается в квалифицированной помощи и может быть дезориентирована.



Её рост – 149 сантиметров, телосложение – худощавое. У пенсионерки светло-серые глаза и седые короткие волосы. Она одета в халат тёмно-синего цвета, белую косынку и ярко-зелёные резиновые шлёпки.



Напомним, Алла Лапшина уже пропадала в мае 2019 года. Тогда она вышла из дома на прогулку и не вернулась. Её удалось найти в течение суток.