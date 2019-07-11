Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге во второй раз пропала дезориентированная пенсионерка

В Таганроге во второй раз пропала дезориентированная пенсионерка
В Таганроге вновь разыскивают нуждающуюся в медпомощи 80-летнюю пенсионерку. Алла Лапшина пропала вечером 12 июля. Около 17 часов она покинула больницу и ушла в неизвестном направлении. Женщина нуждается в квалифицированной помощи и может быть дезориентирована.

Её рост – 149 сантиметров, телосложение – худощавое. У пенсионерки светло-серые глаза и седые короткие волосы. Она одета в халат тёмно-синего цвета, белую косынку и ярко-зелёные резиновые шлёпки.

Напомним, Алла Лапшина уже пропадала в мае 2019 года. Тогда она вышла из дома на прогулку и не вернулась. Её удалось найти в течение суток.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.