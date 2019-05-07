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Пенсионерка вышла на прогулку и пропала в Таганроге

Пенсионерка вышла на прогулку и пропала в Таганроге
В Таганроге 80-летняя женщина вышла на улицу погулять и не вернулась домой. Алла Лапшина пропала 9 мая. За помощью в поисках родные обратились в отряд «Лиза Алерт Юг».

Рост пропавшей - около 178 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины серые глаза и седые волосы до плеч. Когда она выходила из дома, надела чёрный свитер, поверх – коричневое платье с узором в виде зелёных цветов. Женщина обула коричневые ботинки, на голову надела фиолетовую шапку. С собой у неё может быть пакет.

Родные рассказали, что она нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована. Если вы знаете, где находится Алла Лапшина, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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