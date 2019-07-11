Пропавшую в Таганроге пенсионерку нашли живой



В Таганроге нашли живой пропавшую пенсионерку. 80-летняя Алла Лапшина пропадала уже второй раз за два последних месяца.



Как ранее сообщалось, вечером 12 июля в очередной раз из медицинского учреждения ушла и не вернулась дезориентированная пенсионерка. Женщина нуждается в квалифицированной помощи, поэтому найти ее как можно скорее было очень важно.



Аллу Лапшину нашли волонтеры спустя сутки за городом.



К слову, пенсионерка уже пропадала в мае 2019 года. Тогда она вышла из дома на прогулку и не вернулась. Ее также удалось найти в течение суток.