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Пропавшую в Таганроге пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Таганроге пенсионерку нашли живой
В Таганроге нашли живой пропавшую пенсионерку. 80-летняя Алла Лапшина пропадала уже второй раз за два последних месяца.

Как ранее сообщалось, вечером 12 июля в очередной раз из медицинского учреждения ушла и не вернулась дезориентированная пенсионерка. Женщина нуждается в квалифицированной помощи, поэтому найти ее как можно скорее было очень важно.

Аллу Лапшину нашли волонтеры спустя сутки за городом.

К слову, пенсионерка уже пропадала в мае 2019 года. Тогда она вышла из дома на прогулку и не вернулась. Ее также удалось найти в течение суток.

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