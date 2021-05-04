В Таганроге ВАЗ снес опору навеса кафе, под которым находились люди

В Таганроге «ВАЗ-2110» снес опору навеса кафе, под которым находились люди. Происшествие случилось 7 мая примерно в 21:30 на улице Чехова.Отечественным автомобилем управлял 20-летний водитель. Он не справился с управлением, из-за чего наехал на бордюр и задел дорожный знак. После этого он снес опору, поддерживающую навес одного из местных кафе. В этот момент под ним находились сотрудницы заведения. От удара опора рухнула прямо на одну их них.По информации УГИБДД Ростовской области, 20-летний водитель и 37-летняя женщина были с травмами доставлены в городскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.