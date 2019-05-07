В Ростовской области водитель «Ауди А6» снес опору ЛЭП: пострадал один человек



В Азове Ростовской области водитель иномарки снес опору ЛЭП. Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 9 мая на улице Севастопольской.



Свидетели аварии отмечают, что мужчина на «Ауди А6» превысил скорость и врезался в столб. От удара он упал, а провода оборвались. При этом в ДТП сам виновник не пострадал.



По данным УГИБДД по Ростовской области, травмы получил 38-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу.



После аварии жители улицы Севастопольской 9 часов сидели без света.