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В Ростовской области водитель «Ауди А6» снес опору ЛЭП: пострадал один человек

В Ростовской области водитель «Ауди А6» снес опору ЛЭП: пострадал один человек
В Азове Ростовской области водитель иномарки снес опору ЛЭП. Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 9 мая на улице Севастопольской.

Свидетели аварии отмечают, что мужчина на «Ауди А6» превысил скорость и врезался в столб. От удара он упал, а провода оборвались. При этом в ДТП сам виновник не пострадал.

По данным УГИБДД по Ростовской области, травмы получил 38-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу.

После аварии жители улицы Севастопольской 9 часов сидели без света.

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