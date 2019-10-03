Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Азове фургон снёс опору ЛЭП

В Азове фургон снёс опору ЛЭП
В Азове в результате ДТП иномарка сбила опору линии электропередач. Авария произошла на Кагальницком шоссе 8 октября.

По предварительной информации, 35-летний водитель фургона «Пежо» не справился с управлением, съехал на обочину, где врезался в столб линии электропередачи. От удара столб рухнул на автомобиль. В результате происшествия пострадал водитель иномарки.
– Пострадавшего госпитализировали прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Все обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.