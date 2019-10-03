В Азове фургон снёс опору ЛЭП



В Азове в результате ДТП иномарка сбила опору линии электропередач. Авария произошла на Кагальницком шоссе 8 октября.



По предварительной информации, 35-летний водитель фургона «Пежо» не справился с управлением, съехал на обочину, где врезался в столб линии электропередачи. От удара столб рухнул на автомобиль. В результате происшествия пострадал водитель иномарки.

– Пострадавшего госпитализировали прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.



Все обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.