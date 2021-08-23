Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге произошла авария с участием машины ДПС

В Таганроге произошла авария с участием машины ДПС

В Таганроге произошла авария с участием машины ДПС. Происшествие случилось 25 августа на пересечении улицы Жукова и 12-го Нового переулка.

Столкновение произошло между патрульной машиной «Форд Фокус» и «Ниссаном Кашкай». Вероятно, один из водителей не уступил дорогу на повороте. Однако кто из автомобилистов был виновником аварии, неясно.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, оба автомобиля получили механические повреждения.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.