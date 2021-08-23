В Таганроге произошла авария с участием машины ДПС. Происшествие случилось 25 августа на пересечении улицы Жукова и 12-го Нового переулка.Столкновение произошло между патрульной машиной «Форд Фокус» и «Ниссаном Кашкай». Вероятно, один из водителей не уступил дорогу на повороте. Однако кто из автомобилистов был виновником аварии, неясно.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, оба автомобиля получили механические повреждения.К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.