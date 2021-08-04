На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием патрульной машины. Авария случилась 5 августа около 20:30.За рулем иномарки «Мазда» находился 34-летний водитель. Он двигался по автодороге Ростов - Ставрополь. Неподалеку от Зернограда он не рассчитал расстояние и врезался в патрульный автомобиль. Возможно, мужчина не увидел машину из-за темного времени суток.- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - К счастью, никто не пострадал.