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На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием патрульной машины

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием патрульной машины

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием патрульной машины. Авария случилась 5 августа около 20:30.

За рулем иномарки «Мазда» находился 34-летний водитель. Он двигался по автодороге Ростов - Ставрополь. Неподалеку от Зернограда он не рассчитал расстояние и врезался в патрульный автомобиль. Возможно, мужчина не увидел машину из-за темного времени суток.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - К счастью, никто не пострадал.

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