В Каменске произошло ДТП с участием машины «Росгвардии»

В Каменске-Шахтинском произошла авария с участием машины «Росгвардии». ДТП случилось днем 19 июня на пересечении улицы Щаденко с переулком Башкевича.Очевидцы утверждают, что мужчина за рулем спецавто не уступил дорогу «Ниссану Кашкай», который ехал по главной. Машины получили незначительные механические повреждения.Есть ли пострадавшие в происшествии, пока не известно. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области информации о случившемся еще нет.