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В Каменске произошло ДТП с участием машины «Росгвардии»

В Каменске произошло ДТП с участием машины «Росгвардии»
В Каменске-Шахтинском произошла авария с участием машины «Росгвардии». ДТП случилось днем 19 июня на пересечении улицы Щаденко с переулком Башкевича.

Очевидцы утверждают, что мужчина за рулем спецавто не уступил дорогу «Ниссану Кашкай», который ехал по главной. Машины получили незначительные механические повреждения.

Есть ли пострадавшие в происшествии, пока не известно. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области информации о случившемся еще нет.

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