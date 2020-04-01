Авария с участием двух иномарок произошла в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 3 апреля на улице Жукова.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в районе 17 часов на перекрестке столкнулись автомобили марки "Опель" и "БМВ". В результате никто не пострадал.Однако машины получили механические повреждения. Из-за удара авто развернуло в разные стороны. У одной из машин повреждена передняя часть, у другой - задняя.Ремонт автотранспорта влетит владельцам в коппечку.