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Авария с участием двух иномарок произошла в Ростове

Авария с участием двух иномарок произошла в Ростове
Авария с участием двух иномарок произошла в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 3 апреля на улице Жукова.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в районе 17 часов на перекрестке столкнулись автомобили марки "Опель" и "БМВ". В результате никто не пострадал.

Однако машины получили механические повреждения. Из-за удара авто развернуло в разные стороны. У одной из машин повреждена передняя часть, у другой - задняя.

Ремонт автотранспорта влетит владельцам в коппечку.

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