В Таганроге при пожаре в гараже пострадал 46-летний мужчина
В Таганроге во время пожара пострадал 46-летний мужчина. ЧП случилось вечером 24 ноября на улице Котлостроительной.
Гараж, расположенный в районе дома № 45/1, загорелся около 19 часов. В постройке находился мужчина. Он почувствовал запах гари и едкого дыма. Горожанин пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог.
- На место направили семь человек на двух спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.
К их приезду площадь пожара составила несколько десятков квадратных метров. Потушить возгорание удалось спустя полчаса. 46-летнего мужчину с ожогами и отравлением дымом госпитализировали.
Предварительной причиной пожара в ведомстве назвали замыкание электропроводки.