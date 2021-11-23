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В Таганроге при пожаре в гараже пострадал 46-летний мужчина

В Таганроге при пожаре в гараже пострадал 46-летний мужчина
В Таганроге во время пожара пострадал 46-летний мужчина. ЧП случилось вечером 24 ноября на улице Котлостроительной.

Гараж, расположенный в районе дома № 45/1, загорелся около 19 часов. В постройке находился мужчина. Он почувствовал запах гари и едкого дыма. Горожанин пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог.

- На место направили семь человек на двух спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К их приезду площадь пожара составила несколько десятков квадратных метров. Потушить возгорание удалось спустя полчаса. 46-летнего мужчину с ожогами и отравлением дымом госпитализировали.

Предварительной причиной пожара в ведомстве назвали замыкание электропроводки.
Фото: kharkov.comments.ua.
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