В Таганроге после атаки БПЛА заработал детсад, здание которого было повреждено

В Таганроге после атаки БПЛА заработал детсад, здание которого было повреждено. Спустя неделю после происшествия дошкольное учреждение начало принимать детей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ночью 25 ноября в приморском городе произошло крупное происшествие, связанное с беспилотниками. Были повреждены многоквартирные дома, промышленные и социальные объекты, включая детский сад № 17 и механический колледж.

Три человека погибли, еще одна женщина скончалась в больнице через четыре дня. Восемь человек получили травмы. Почти 700 горожан потеряли имущество. Комиссия продолжает обрабатывать заявления на материальную помощь от пострадавших. На месте инцидента введен режим чрезвычайной ситуации.
Фото: нейросеть
