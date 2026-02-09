На Дону костры на Масленицу могут обернуться штрафами и даже тюрьмой

Фото: Donday

В преддверии масленичной недели, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, жителей Ростовской области призвали соблюдать правила пожарной безопасности. Главная традиция праздника – сжигание чучела, несмотря на свою многовековую историю, может повлечь за собой административную ответственность.Сжигание чучела, символизирующее проводы зимы и встречу весны, является одним из самых ярких и запоминающихся обрядов Масленицы. Однако, как напомнила юрист из Ростовской области Анна Павлова, за саму традицию штрафы не предусмотрены. Проблема заключается в нарушении общих норм пожарной безопасности, которые действуют при проведении любых мероприятий с использованием открытого огня.- За само сжигание чучела штрафов нет. Однако действуют общие нормы о пожарной безопасности. Именно за их нарушение и могут выписать штраф, – пояснила Анна Павлова.В соответствии с действующим законодательством, за нарушение требований пожарной безопасности гражданам может быть назначен административный штраф. Размер такого штрафа для физических лиц может достигать пяти тысяч рублей.Кроме того, в случае, если нарушения правил пожарной безопасности приведут к возникновению пожара, причинению вреда здоровью людей или значительному материальному ущербу, ответственность может быть квалифицирована как уголовная.Правоохранительные органы и МЧС напоминают, что разведение костров и сжигание мусора, в том числе чучела, должно производиться в специально отведенных и оборудованных местах, с соблюдением всех мер предосторожности. Необходимо исключить возможность распространения огня и обеспечения доступа пожарной техники.Жителям Ростовской области и Ростова-на-Дону рекомендуется заблаговременно ознакомиться с правилами пожарной безопасности и при проведении масленичных гуляний и сжигать чучело только в безопасных местах, под присмотром ответственных лиц, с учетом всех установленных ограничений. Это позволит избежать неприятных последствий и насладиться праздником в полной мере.