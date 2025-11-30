Новости
В Таганроге после атаки беспилотников локальный режим ЧС введен по 45 адресам

В городе Таганроге Ростовской области введен локальный режим ЧС по 45 адресам. Об этом 30 ноября сообщила в своем телеграм-канале глава приморского города Светлана Камбулова.

Напомним, Таганрог массово атаковали БПЛА 25 ноября. Повреждены оказались здания 14 промышленных предприятий и хозяйствующих субъектов, а также четыре соцобъекта, 9 частных домов. Погибли четыре человека, еще восемь пострадали. Повреждены 20 многоэтажек, в частности 451 квартира.

Введен локальный режим ЧС по 45 адресам. Специалисты уже обследовали 243 квартиры. Они замеряют оконные конструкции, в производство передали 205 окон из 325.
Фото: Светлана Камбулова тг
