В Таганроге после атаки беспилотников локальный режим ЧС введен по 45 адресам

Фото: Светлана Камбулова тг

В городе Таганроге Ростовской области введен локальный режим ЧС по 45 адресам. Об этом 30 ноября сообщила в своем телеграм-канале глава приморского города Светлана Камбулова.Напомним, Таганрог массово атаковали БПЛА 25 ноября. Повреждены оказались здания 14 промышленных предприятий и хозяйствующих субъектов, а также четыре соцобъекта, 9 частных домов. Погибли четыре человека, еще восемь пострадали. Повреждены 20 многоэтажек, в частности 451 квартира.Введен локальный режим ЧС по 45 адресам. Специалисты уже обследовали 243 квартиры. Они замеряют оконные конструкции, в производство передали 205 окон из 325.