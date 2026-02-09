В Батайске простились с девушкой, погибшей после атаки БПЛА

Фото: Дондей; Соцсети

В Батайске простились с девушкой, которая погибла после атаки БПЛА. Похороны Дарьи Насридиновой прошли 9 февраля в Батайске.Трагедия произошла еще 18 декабря. Во время отражения беспилотной атаки обломки летательного аппарата упали на дом семьи Дарьи. В результате происшествия мама батайчанки скончалась в больнице в тот же день. Сама 19-летняя девушка была доставлена в медицинское учреждение с сильными ожогами. Почти два месяца медики боролись за ее жизнь. Но в начале февраля ей стало хуже. Сердце Дарьи перестало биться 6 февраля.Церемония прощания с погибшей состоялась 9 февраля в ГКДЦ Батайска. Дарью хоронили в закрытом гробу. Проводить в последний путь девушку собрались сотни жителей. Дарья была похоронена рядом с мамой.