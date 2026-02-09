В Ростове второй раз за двое суток отключили отопление на Тельмана

Фото: Rostov.ru

На Тельмана в Ростове отключили отопление второй раз за два дня. Об этом сообщили в РТС.Первое отключение произошло днем 8 февраля. 28 домов лишились отопления из-за аварии на Соборном. Тогда холодными стали батареи в границах Пушкинской, М. Горького, Соборного и Тельмана.Починили дефект утром 9 февраля.Теперь поломка случилась на Тельмана, 20. Горячей воды нет на Тельмана, 18; 20; 49; в доме № 85 в переулке Семашко. Ремонт обещают завершить в течение дня.