В Таганроге после атаки БПЛА повреждены жилые дома и общежитие

Фото: Соцсети

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке БПЛА на Таганрог. Происшествие случилось в ночь на 29 ноября.В результате было повреждено здание многоквартирного дома. Кроме того, разрушения зафиксировали на крыше здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Кровля была разрушена.Из общежития эвакуируют жителей в пункт временного размещения на месте ближайшей школы.Сгорел частный дом.Также глава города Светлана Камбулова сообщили о восьми пожарах, которые локализовали.Всего минувшей ночью БПЛА были уничтожены в пяти муниципалитетах.