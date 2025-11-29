Новости
В Таганроге после атаки БПЛА повреждены жилые дома и общежитие

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке БПЛА на Таганрог. Происшествие случилось в ночь на 29 ноября.

В результате было повреждено здание многоквартирного дома. Кроме того, разрушения зафиксировали на крыше здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Кровля была разрушена.

Из общежития эвакуируют жителей в пункт временного размещения на месте ближайшей школы.

Сгорел частный дом.

Также глава города Светлана Камбулова сообщили о восьми пожарах, которые локализовали.

Всего минувшей ночью БПЛА были уничтожены в пяти муниципалитетах.
Фото: Соцсети
