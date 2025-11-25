Фото: Юрий Слюсарь тг-канал

На матпомощь пострадавшим таганрожцам в результате атаки БПЛА выделят 19 млн рублей. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, город готовит соответствующие документы, для выделения средств из резервного фонда.В результате массированной атаки БПЛА полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной. Ещё одна квартира разрушена в другом доме.Кроме того, у двух домов были выявлены значительные повреждения. Они подлежат сносу. Также повреждены социальные и промышленные объекты.Трое погибли, еще восемь пострадавших получили медицинскую помощь.Глава региона также отметил, что это была самая масштабная атака на гражданскую инфраструктуру за весь период.По данным Минобороны РФ, минувшей ночью сбили 16 БПЛА над регионом.