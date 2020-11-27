В Таганроге пенсионер с внучкой чудом спаслись в крупном пожаре

В Таганроге сгорел жилой дом, в котором находились пенсионер с маленькой внучкой. Пожар случился утром 30 ноября.Постройка загорелась около 7 часов утра. Пожилой хозяин вовремя спохватился и быстро вызвал пожарных. Схватив внучку, он выбежал на улицу. На глазах малышки и дедушки сгорел весь дом - пламя охватило 100 квадратных метров.На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательного подразделения, пожарные, а также бригада медиков. В настоящее время угрозы распространения огня нет.К счастью, хозяин дома и 10-летняя внучка не пострадали. Причина возгорания станет известна позже.