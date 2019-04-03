Пенсионер погиб при пожаре в Ростовской области



При ночном пожаре в Азовском районе Ростовской области погиб пенсионер. Трагедия произошла 5 апреля около 3 часов. В селе Головатовка на улице Шорса загорелся частный дом.



На место выехали десять пожарных и три единицы техники.



- Когда спасатели прибыли на место, площадь возгорания составляла 60 квадратных метров, - отметили в 24 ПСЧ Азовского пожарно-спасательного гарнизона.



На то, чтобы потушить пламя, ушло более двух часов. Когда, наконец, пожарные ликвидировали возгорание, они обнаружили тело погибшего. Им оказался 71-летний пенсионер. Причину происшествия устанавливают эксперты.