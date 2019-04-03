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Пенсионер погиб при пожаре в Ростовской области

Пенсионер погиб при пожаре в Ростовской области
При ночном пожаре в Азовском районе Ростовской области погиб пенсионер. Трагедия произошла 5 апреля около 3 часов. В селе Головатовка на улице Шорса загорелся частный дом.

На место выехали десять пожарных и три единицы техники.

- Когда спасатели прибыли на место, площадь возгорания составляла 60 квадратных метров, - отметили в 24 ПСЧ Азовского пожарно-спасательного гарнизона.

На то, чтобы потушить пламя, ушло более двух часов. Когда, наконец, пожарные ликвидировали возгорание, они обнаружили тело погибшего. Им оказался 71-летний пенсионер. Причину происшествия устанавливают эксперты.

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