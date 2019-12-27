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В Таганроге ночью сгорела иномарка

В Таганроге ночью сгорела иномарка
В Таганроге Ростовской области сгорела иномарка. Происшествие случилось на улице Добролюбовской в ночь на 31 декабря. Около 2 часов загорелась «Мазда».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила один квадратный метр. На тушение ушло примерно десять минут. Передняя часть авто оказалась полностью повреждена, капот сгорел буквально дотла.

К ликвидации возгорания привлекали шесть человек личного состава и одну единицу техники. В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара устанавливают.

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