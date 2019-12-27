В Таганроге ночью сгорела иномарка



В Таганроге Ростовской области сгорела иномарка. Происшествие случилось на улице Добролюбовской в ночь на 31 декабря. Около 2 часов загорелась «Мазда».



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила один квадратный метр. На тушение ушло примерно десять минут. Передняя часть авто оказалась полностью повреждена, капот сгорел буквально дотла.



К ликвидации возгорания привлекали шесть человек личного состава и одну единицу техники. В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара устанавливают.