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В Таганроге сгорела припаркованная иномарка

В Таганроге сгорела припаркованная иномарка
В Таганроге полностью выгорела припаркованная иномарка. Возгорание произошло на улице Театральной рядом с домом № 48.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 5 утра 24 ноября. Когда спасатели прибыли на место, «Форд Фокус» полыхал по всему периметру. По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила восемь квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве.

К тушению привлекались четверо пожарных и одна единица техники. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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