Дорогостоящая иномарка сгорела во дворе частного дома в Ростовской области



В Ростовской области сгорела дорогая иномарка. Происшествие случилось возле одного из частных домов на улице Энтузиастов в ночь на 26 февраля.



Сообщение о возгорании «Ауди Q7» поступило примерно в 3 часа. Площадь пожара составила один квадратный метр.



- На месте работали восемь спасателей и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила один квадратный метр.



Эпицентром горения стал моторный отсек. Точные причины возгорания устанавливают. В результате происшествия никто не пострадал.