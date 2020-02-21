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Дорогостоящая иномарка сгорела во дворе частного дома в Ростовской области

Дорогостоящая иномарка сгорела во дворе частного дома в Ростовской области
В Ростовской области сгорела дорогая иномарка. Происшествие случилось возле одного из частных домов на улице Энтузиастов в ночь на 26 февраля.

Сообщение о возгорании «Ауди Q7» поступило примерно в 3 часа. Площадь пожара составила один квадратный метр.

- На месте работали восемь спасателей и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила один квадратный метр.

Эпицентром горения стал моторный отсек. Точные причины возгорания устанавливают. В результате происшествия никто не пострадал.

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