Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области сгорела «Тойота»

В Ростовской области сгорела «Тойота»
Иномарка сгорела в Ростовской области. Происшествие случилось около 19 часов 21 декабря в станице Ольгинской Аксайского района. «Тойота Марк Х» вспыхнула на улице Ленина.

- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Площадь пожара составила пять квадратных метров.

На тушение авто ушло примерно полчаса. В результате ЧП ни один человек не пострадал. Причины возгорания устанавливают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.