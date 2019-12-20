В Ростовской области сгорела «Тойота»



Иномарка сгорела в Ростовской области. Происшествие случилось около 19 часов 21 декабря в станице Ольгинской Аксайского района. «Тойота Марк Х» вспыхнула на улице Ленина.



- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Площадь пожара составила пять квадратных метров.



На тушение авто ушло примерно полчаса. В результате ЧП ни один человек не пострадал. Причины возгорания устанавливают.