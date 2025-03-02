В Азове пассажирский автобус №2 сбил насмерть пенсионерку

Фото: Соцсети.

В городе Азове Ростовской области пассажирский автобус насмерть сбил 77-летнюю женщину. Трагедия произошла 2 марта на улице Ленина.По предварительным данным, около 10:20 мужчина на автобусе № 2 марки «Волгобас» ехал в районе дома № 79Д. В этот момент дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет решила перейти 77-летняя женщина. Водитель не успел среагировать, и общественный транспорт сбил бабушку с ног.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии женщина скончалась.