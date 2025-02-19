В Таганроге мусоровоз протаранил "Хендай Акцент"

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В Ростовской области произошел инцидент, в результате которого мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 февраля в Таганроге. Видеозапись с уличной камеры попала в сеть.Вечером на пересечение улиц Ломоносова и 2-й Советской произошло столкновение двух транспортных средств, одно из которых не уступило дорогу. Мусоровоз врезался в легковушку и протащил ее по дороге.- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.Тем не менее владельцу легкового автомобиля придется потратить значительную сумму на его восстановление.