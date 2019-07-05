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Две легковушки столкнулись в Ростовской области: есть пострадавшие

Две легковушки столкнулись в Ростовской области: есть пострадавшие
В столкновении двух легковых авто пострадали водитель и пассажирка. Дорожно-транспортное происшествие случилось в станице Вёшенской Шолоховского района 6 июля.

Посреди перекрёстка на трассе Миллерово — Вёшенская друг в друга врезались «Рено Дастер» и «Лада Гранта», сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Обе машины получили серьёзные механические повреждения. «Лада» оказалась сильно смята, водителя и пассажирку зажало в салоне. Самостоятельно выбраться из авто они не смогли. На место вызвали спасательное подразделение, сотрудники которого вскрыли машину.

Девушку на носилках перенесли в машину скорой помощи. Водитель поначалу чувствовал себя хорошо, но вскоре ему стало плохо.

- Двух пострадавших доставили в центральную районную больницу, - добавили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.

По факту происшествия проводится проверка.

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